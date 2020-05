Campeão da Copa do Brasil rifa medalha do título para pagar as contas

publicidade

O Paulista, de Jundiaí, 15 anos após o histórico título da Copa do Brasil, precisou rifar uma das medalhas ganhas para pagar as contas, uma vez que não tem obtido receitas por conta da pandemia do novo coronavírus. A rifa começou no último sábado e conta com cem números a R$ 10. O time do interior de São Paulo ainda não divulgou o nome do vencedor.

Em junho de 2005, o Paulista fez história ao vencer o Fluminense por 2 a 0, em Jundiaí, e segurar o 0 a 0 no estádio de São Januário, para dar a sonhada volta olímpica na Copa do Brasil. Antes, já havia eliminado Juventude, Botafogo, Inter, Figueirense e Cruzeiro.

Desde então, o Paulista caiu de produção. A última presença no Campeonato Paulista foi em 2014. No ano passado, o clube de Jundiaí esteve na Segunda Divisão, equivalente à quarta divisão estadual, quando foi campeão e subiu para a Série A3.

Até a parada da competição por conta da pandemia do novo coronavírus, o Paulista amargava a lanterna com sete pontos, cinco a menos do que o primeiro adversário fora da zona do descenso. Restam mais quatro rodadas para o término da competição estadual.