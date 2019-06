Canadá vence Camarões com dificuldades na estreia

publicidade

A seleção do Canadá, 5ª no ranking da Fifa e candidata ao título, estreou na Copa do Mundo feminina com uma vitória apertada sobre Camarões por 1 a 0, nesta segunda-feira em Montpellier, na França. As canadenses marcaram pouco antes do intervalo por meio da jogadora do Lyon, Kadeisha Buchanan. Livre de marcação, a zagueira fez de cabeça após uma cobrança de escanteio .

Eleita a melhor jogadora jovem da Copa do Mundo de 2015, Buchanan, de 23 anos, soma 4 gols com a seleção, três deles de cabeça. O Canadá, semifinalista em 2003 e eliminado nas quartas de final no torneio que sediou em 2015, vai enfrentar a Nova Zelândia na próxima partida do grupo E.

Camarões, que disputa sua segunda Copa do Mundo, encara a Holanda. Nova Zelândia e Holanda se enfrentam nesta terça-feira na cidade de Le Havre na estreia das duas seleções na competição.