Carrasco do Brasil em 82, morre o atacante da Itália Paolo Rossi

Morreu nesta quarta-feira o ex-atacante da seleção da Itália, Paolo Rossi. Carrasco da Seleção Brasileira na Copa de 1982, na Espanha, ele tinha 64 anos. A informação foi confirmada pelo jornal esportivo Gazzetta dello Sport, que não informou a causa do óbito.

Rossi anotou os três gols da Itália contra a Seleção Brasileira pela segunda fase da Copa do Mundo de 1982. Na ocasião, a Azurra – que viria a ser campeã – venceu uma das gerações mais celebradas do futebol brasileiro por 3 a 2. Rossi foi o artilheiro do Mundial.

No futebol italiano, Paolo Rossi defendeu a Juventus, o Vicenza, o Perugia, o Milan e o Verona. Foi na "Velha Senhora" onde ele teve mais sucesso. Conquistou a então Copa dos Campeões da Uefa, a Recopa Europeia, a Supercopa Europeia, a Copa da Itália e duas vezes o Campeonato Italiano.