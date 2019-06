Cavani posta vídeo sobre Porto Alegre nas redes sociais

publicidade

O atacante da seleção uruguaia Edinson Cavani postou na manhã desta quinta em suas redes sociais um vídeo com imagens de Porto Alegre, onde a equipe de seu país joga nesta noite contra o Japão pela Copa América. O clipe de 23 segundos traz gravações de diferentes pontos da cidade, como o aeroporto, pontos turísticos do Centro Histórico e Arena do Grêmio, do gramado ao vestiário. A filmagem termina com o atleta apontando para uma cadeira marcada com o número 21, com o qual atua pela equipe celeste.

A publicação causou alvoroço entre torcedores do Grêmio, que, desde o início do torneio no Brasil, brincam e pedem que o jogador assine contrato com o Tricolor. Em maio, ele comentou a um canal de televisão argentino que gostaria de jogar no futebol sul-americano."Eu amaria ganhar uma Libertadores. É um dos desejos que eu tenho. Sempre queremos o que não temos", disse, na oportunidade.

Nas redes sociais, rolam montagens do uruguaio com a camisa do time. "O PSG não ganha a Champions, mas aqui no Grêmio tu pode ganhar a Libertadores. Vem com nós!", escreveu um usuário do Twitter. "A torcida do Grêmio te receberá de braços abertos. Bem vindo, Cavani!", comentou um torcedor.

Os uruguaios, que venceram o Equador em sua estreia na competição continental, no Mineirão, esperam mais de 15 mil conterrâneos no estádio hoje. Na partida anterior, com o 4 a 0 sobre os equatorianos, a Celeste chegou à marca de 400 gols na história da disputa sul-americana. Uma vitória já garante uma vaga na próxima fase da competição. Por sua vez, a seleção do Japão tenta se recuperar da goleada sofrida na estreia diante dos chilenos.