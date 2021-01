Caxias faz grande festa com volta do Juventude à Série A

publicidade

O apito final da partida entre Juventude e Guarani, na noite desta sexta-feira, foi a senha para o início de uma grande festa em Caxias do Sul. Apesar da pandemia de Covid-19, muitos torcedores se reuniram pelos bares do centro e em vários outros pontos da cidade.

Durante o jogo era visível a tensão, o nervosismo e o contar dos minutos. Sempre de olho também na outra partida entre Naútico e CSA.

Com o fim da partida, a vitória e a classificação para a Série A, houve um intenso foguetório pela cidade e centenas de torcedores foram para as ruas em carreata. As aglomerações aconteceram em frente ao estádio Alfredo Jaconi e no largo da praça Dante Alighieri, tradicional ponto de comemorações.

Desde o início da disputa da Série B, o Juventude esteve no G4 ou em posições próximas. Terminou a competição na terceira posição, com 61 pontos. O alviverde, que disputou pela última vez a série A em 2007, volta para a principal divisão do futebol brasileiro 13 anos depois.