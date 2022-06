Caxias leva virada diante do Marcílio Dias, mas segue no G-4 da Série D

publicidade

A tarde de domingo não foi boa para os gaúchos no grupo 8 da Série D. Com três jogos, Aimoré e São Luiz ficaram no empate diante de Azuriz e Próspera. Mas quem levou a pior foi o Caxias, levando uma virada diante do Marcílio Dias, em Itajaí, e vendo sua sequência de três vitórias consecutivas ser interrompida na competição nacional.

Jogando fora de casa, o Caxias até saiu na frente, com gol de Marcelo, cobrando falta, aos 20 do primeiro tempo. Na etapa final, no entanto, levou a virada. Aos 24, João Carlos empatou. No fim do jogo, aos 42, André Martins marcou de cabeça e definiu a vitória do Marcílio Dias por 2 a 1.

Apesar da derrota, por conta da "gordura" acumulada nas últimas partidas, com três vitórias em três jogos, o Caxias segue no G-4 do grupo 8 da Série D. É 3º colocado, com 16 pontos, 3 a mais que o também gaúcho São Luiz, primeiro time fora da zona de classificação.

Na 10ª rodada, o Caxias faz confronto direto contra o Cascavel, atual vice-líder, com um ponto a mais. A partida acontece no sábado, 18 de junho, no Estádio Centenário, às 15h.

Aimoré e São Luiz empatam seus jogos

Quem conseguiu o melhor resultado diante das circunstâncias foi o São Luiz, que empatou fora de casa com o Próspera, de Santa Catarina. Já o Aimoré ficou no 0 a 0, no Cristo Rei, em São Leopoldo, com o líder Azuriz.

O resultado também deixa o time do Vale dos Sinos no G-4, na quarta colocação, com 14 pontos. Na próxima rodada, as duas equipes fazem duelo de gaúchos no domingo, 19, às 15h30min, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí.