Caxias perde para o Esportivo, mas assegura liderança de grupo B no Gauchão

Já classificado, o Caxias tinha tudo para ter uma das duas melhores campanhas do primeiro turno do Gauchão, mas uma derrota colocou tudo a perder. Neste domingo, a equipe da Serra foi derrotada por 1 a 0 pelo Esportivo na Montanha dos Vinhedos. O único gol da partida foi marcado por Galliardo.

O time Grená acabou beneficiado pela derrota do Grêmio para o Aimoré, já que o Tricolor era o único que poderia roubar a liderança do grupo B. Dessa forma, o Caxias, que encerrou a primeira fase do turno com 10 pontos - a terceira melhor campanha entre os semifinalistas - irá encarar o Ypiranga em Erechim no próximo final de semana. O Ypiranga concluiu a etapa inicial do Gauchão com 11 pontos e por isso poderá decidir uma vaga na final em casa.