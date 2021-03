Caxias perde para o Fortaleza e é eliminado da Copa do Brasil

publicidade

Num jogo de muita fibra e pouca qualidade, o Fortaleza venceu o Caxias por 1 a 0, no Centenário, e eliminou o time grená da Copa do Brasil, nesta quarta-feira.

Jogando em casa, o time gaúcho precisava vencer para avançar, mas foi superado com gol marcado logo aos 5 minutos da primeira etapa pelo atacante David.

Em desvantagem e necessitando de dois gols, o Caxias se lançou ao ataque, teve dois anulados, controlou o jogo, ficou em vantagem numérica nos minutos finais, mas não conseguiu a virada.

A noite não foi de alegria para as equipes do Rio Grande do Sul. Esportivo e Santa Cruz também foram eliminados contra Remo e Joinville.

