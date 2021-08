Caxias registra surto e já soma sete casos de Covid-19 no elenco

publicidade

Um surto de Covid-19 na SER Caxias vai provocar várias baixas no clube para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D. Sete atletas foram diagnosticados com o vírus e estão afastados das atividades. O Caxias enfrenta o Esportivo neste sábado.

Já estava afastado há alguns dias o atacante Juliano e agora também foram acometidos os zagueiros Erik, Thiago Sales e Lucas Rocha, o volante João Vieira, o lateral-esquerdo Bruno Ré e o atacante França. O analista de desempenho Éder Chaves também testou positivo. O técnico Rafael Jaques permanecerá em isolamento por vinte dias, a partir do diagnóstico, em virtude da persistência de sintomas. Os demais se encontram assintomáticos.

Em nota, a S.E.R. Caxias informou que, na rodada de teste protocolar para o jogo do próximo final de semana, sete atletas e um membro da comissão técnica testaram positivos para Covid-19. Todos eles estão em acompanhamento com o departamento médico do clube e em isolamento, conforme determina as diretrizes de saúde.

A nota finaliza reafirmando que a S.E.R. Caxias segue cumprindo o protocolo para prevenção de Covid-19, instruindo medidas comportamentais, além da vacinação conforme o cronograma do programa nacional de imunização. Segundo o texto, todos aqueles que se encontram dentro da faixa etária para imunização, já o fizeram. Também, informa que, em todas as rodadas, além de testar os jogadores e membros da comissão técnica conforme diretriz da CBF, realiza testes semanais nos funcionários do clube e nos membros do staff.

