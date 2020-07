CBF confirma Brasileiro e Copa do Brasil de agosto até fevereiro de 2021

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou nesta quinta-feira o calendário revisado das competições profissionais masculinas para o ano de 2020. O ajuste se deve à paralisação dos jogos por conta da pandemia de Covid-19. A temporada tem o encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021, com a última rodada do Campeonato Brasileiro, que teve o início confirmado para o dia 9 de agosto, um domingo. Porém, pelo menos um jogo deve ocorrer no sábado, dia 8. A Copa do Brasil reinicia no dia 26 de agosto e termina no dia 10 de fevereiro.

“Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores”, destacou o Presidente da CBF, Rogério Caboclo.

As rodadas do Campeonato Brasileiro foram mantidas de acordo com a tabela original, revelada em fevereiro, mas datas serão divulgadas no início da próxima semana. Nela, o Grêmio estreia contra o Fluminense, com o mando de campo do Tricolor gaúcho, enquanto o Inter viaja para enfrentar o Coritiba.

O primeiro clássico Gre-Nal da competição está marcado para a 13ª rodada, com mando gremista, e o do returno acontece na 32ª rodada. O Inter fecha o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, em casa. Já o Grêmio termina a competição encarando o Red Bull Bragantino, pela 38ª rodada.

Nacionais feminino e de categorias de base

Os calendários do futebol de base e do futebol feminino serão divulgados de forma independente nos próximos dias.

Copa do Brasil será retomada no dia 26 de agosto

A retomada da Copa do Brasil está marcada para o dia 26 com o segundo jogo da terceira fase. O Juventude, que empatou em 1 a 1 como América-RJ, em Caxias do Sul; o São José, que perdeu por 2 a 0 para o Atlético, em Goiás; e o Brasil de Pelotas, que perdeu em casa para o Brusque, por 1 a 0, são os representantes gaúchos. Grêmio e Inter entram na disputa a partir das oitavas de final.

Séries B, C e D

A CBF marcou ainda o início do Campeonato Brasileiros das Séries B e C nos dias 8 de agosto a 30 de janeiro de 2021. O regulamento da segunda divisão brasileira será o mesmo o mesmo dos últimos anos, permanecendo em sistema de pontos corridos e dando acesso a quatro equipes para a Série A do ano seguinte.

A Série C terá seu início conjuntamente com as Séries A e B por solicitação unânime dos clubes. A competição será disputada em 26 datas, de 9 de agosto a 31 de janeiro. Esta temporada marca a estreia do novo sistema de disputa da competição, aprovado por todos os 20 clubes participantes no Conselho Técnico de março deste ano.

Já a Série D tem a previsão de iniciar no dia 6 de setembro e deve encerrar no dia 7 de fevereiro do próximo ano.

Eliminatórias da Copa 2022

O calendário confirmado pela FIFA prevê seis datas para os jogos das Eliminatórias. São duas no mês de setembro, nos dias 3 e 8, duas em outubro, 8 e 13, e duas em novembro, nos dias 12 e 17.