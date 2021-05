CBF define datas e horários dos jogos da Dupla Gre-Nal na abertura do Brasileirão

publicidade

A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada das primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro. A Dupla Gre-Nal estreia na competição no dia 30 de maio, no domingo. Na primeira rodada, no Beira-Rio, o Inter, atual vice-campeão, recebe o Sport, às 20h30min. O Grêmio, por sua vez, visita o Ceará, na Arena Castelão, às 16h.

Novo representante gaúcho na elite do futebol brasileiro, o Juventude faz sua reestreia na Série A contra um rival na segunda divisão de 2020. O Ju atua no sábado, 29, contra o Cuiabá, às 19h, na Arena Cuiabá.

Uma das principais partidas da rodada de abertura da competição é o reencontro entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentaram pela Supercopa do Brasil no mês passado. A partida que opõe o atual campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil será disputada no dia 30 de maio, domingo, às 16 horas, no Maracanã.

Com início previsto para o dia 29, sábado, o Brasileirão terá seu pontapé inicial com a partida entre Chapecoense e Red Bull Bragantino, agendada para as 11h na Arena Condá, em Chapecó (SC). O duelo opõe o último campeão da Série B e o penúltimo.

Diante da desgastante maratona de jogos previstos no calendário do futebol brasileiro, as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro serão realizadas aos finais de semana. A partir da quarta rodada, na metade de junho, haverá partidas às quartas e quintas.

Veja os dias, horários e locais dos jogos da primeira rodada do Brasileirão:

29/5 (sábado)

11h - Chapecoense x Red Bull Bragantino - Arena Condá, Chapecó (SC)

19h - Bahia x Santos - Pituaçu, Salvador (BA)

19h - Cuiabá x Juventude - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

21h - São Paulo x Fluminense - Morumbi, São Paulo (SP)

30/5 (domingo)

11h - Atlético-MG x Fortaleza - Mineirão, Belo Horizonte (MG)

16h - Flamengo x Palmeiras - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

16h - Ceará x Grêmio - Arena Castelão, Fortaleza (CE)

16h - Athletico x América-MG - Arena da Baixada, Curitiba (PR)

18h15 - Corinthians x Atlético-GO - Neo Química Arena, São Paulo (SP)

20h30 - Internacional x Sport - Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

