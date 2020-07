CBF divulga tabela básica do Brasileirão 2020

publicidade

A CBF divulgou, nesta terça-feira, a tabela básica com as primeiras rodadas da Série A do Brasileirão. A competição, adiada por conta da pandemia de Covid-19, começa no segundo fim de semana de agosto.

Assim, a primeira rodada está dividida em três dias. Os jogos começam no dia 8, sábado, e se estendem até o dia 10, uma segunda-feira.

Na primeira rodada, o Grêmio recebe o Fluminense, na Arena. Já o Inter enfrenta o Coritiba, no Paraná. Todas as partidas serão realizadas sem a presença de público, com o objetivo de evitar o contágio de coronavírus.

O detalhamento, com datas e horários, ainda não foi divulgado pela CBF.

Veja abaixo as duas primeiras rodadas da competição:

1ª rodada ( 8 a 10 de agosto)

Flamengo x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Palmeiras x Vasco

Santos x Bragantino

Corinthians x Atlético-GO

Grêmio x Fluminense

Sport x Ceará

Coritiba x Inter

Fortaleza x Athletico

Goiás x São Paulo

2ª rodada (12 e 13 de agosto)

Fluminense x Palmeiras

Vasco x Sport

São Paulo x Fortaleza

Bragantino x Botafogo

Atlético-MG x Corinthians

Inter x Santos

Bahia x Coritiba

Athletico-PR x Goiás

Ceará x Grêmio

Atlético-GO x Flamengo