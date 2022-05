CBF não permite alteração de local no jogo entre Londrina e Vasco pela Série B

publicidade

Nesta terça-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, revelou que a confederação não permitiu a alteração do local que seria casa do Londrina para jogar contra o Vasco. O clube do Paraná pretendia transferir a partida para Cariacica (ES), mas voltou atrás após negativa e receberá o Gigante da Colina no Estádio do Café. "A CBF não permitiu essa partida acontecer em outro local porque não tinha elementos palpáveis para mudança", disse o mandatário, após Assembleia na sede da entidade para vendas de bens.

Na última semana, outro duelo envolvendo o Vasco ganhou proporções inimagináveis e gerou grande polêmica na Confederação Brasileira. Na quinta-feira, o Cruzmaltino foi até Manaus para enfrentar o Guarani e jogou para mais de 30 mil torcedores. O resultado, no entanto, ficou em 0 a 0.

No entanto, duas equipes protestaram contra a mudança do local da partida, que seria no Brinco de Ouro da Princesa, casa do Bugre: Bahia e Sport. Questionado sobre, Ednaldo destacou que respeita a manifestação dos clubes, mas não enxerga o caso como inversão de mando de campo.

"Respeitamos todo posicionamento de filiados e de qualquer pessoa. Agora tem que verificar o que é o conceito de inversão de mando de campo. Tem que ficar claro, se tem proibição de regulamento geral e específico. O básico é: o que não é proibido é permitido. O Guarani não tem mando de campo em Manaus, mas foi problema de gramado, como eles disseram e também teve a anuência da Federação Paulista de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro", afirmou.

