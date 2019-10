Ceará anuncia Adilson Batista como novo treinador

publicidade

O Ceará anunciou, na noite desta quarta-feira, Adilson Batista como seu novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. O substituto de Enderson Moreira, que deixou o clube na última terça, chega acompanhado do auxiliar Cyro Soares. O treinador de 51 anos estava desempregado desde novembro de 2018, quando foi demitido do América-MG. Nesta quinta-feira, Adilson comanda seu primeiro treinamento. E a estreia será no domingo, contra o Goiás, no Castelão, pela 23.ª rodada do Brasileirão.

"Estou extremamente lisonjeado com o convite por se tratar de um grande clube. Quero abraçar essa torcida maravilhosa para que, juntos, consigamos nossos objetivos. Peço confiança e respaldo para que a gente consiga o que foi estabelecido nesta temporada", disse o treinador.

Adilson assume o Ceará em um momento delicado. Sem ganhar há oito jogos, o time despencou na tabela de classificação e, com 23 pontos, está na 15.ª colocação, próxima da zona de rebaixamento. Zagueiro de sucesso com as camisas de Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, Adilson Batista encerrou a carreira como jogador em 2001 depois de ter conquistado o Mundial de Clubes da Fifa pelo time paulista.

Sua primeira experiência como treinador foi no Mogi Mirim, passando ainda por América-RN, Avaí, Paraná, Grêmio, Paysandu, Sport, Figueirense, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Athletico-PR, São Paulo, Atlético-GO, Vasco e Joinville, além do América-MG.