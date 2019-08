Ceará goleia a Chapecoense pelo Brasileirão

publicidade

Em uma tarde inspirada de Thiago Galhardo, autor de três gols, o Ceará aumentou a crise na Chapecoense ao vencê-la por 4 a 1, no Castelão, pela 14ª rodada do

Brasileirão. O placar poderia ter sido ainda mais elástico se não fosse o VAR, que foi utilizado para anular dois gols dos donos da casa.

Essa foi a segunda vitória seguida do Ceará – havia batido o rival Fortaleza, por 2 a 1 –, que chegou aos 20 pontos e subiu para a sétima colocação. Por outro lado, a Chapecoense chegou ao oitavo jogo sem vitória e segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com dez.

Empurrado pela torcida, o Ceará começou a partida em cima da Chapecoense e chegou a abrir o placar aos 12 minutos com Wescley, mas o gol foi anulado após a intervenção do VAR. Depois disso, o confronto ficou bastante truncado e sem muitos lances de perigo.

Augusto quase fez o primeiro da Chapecoense em chute de fora da área, mas Diego Silva espalmou para escanteio com a ponta dos dedos. Quando parecia que o jogo iria para o intervalo sem gols, o Ceará marcou aos 50 minutos. Ricardinho cobrou falta e Thiago Galhardo desviou de cabeça.

O Ceará voltou ligado do intervalo e matou o jogo antes dos 15 minutos. Aos 11, Felippe Cardoso recebeu dentro da área e soltou a bomba sem chances para Tiepo. Dois minutos depois, Cristovam foi derrubado por Bruno Pacheco dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Thiago Galhardo.

Após sofrer dois gols seguidos, a Chapecoense ficou entregue e escapou de levar o quarto aos 30 minutos. Felippe Cardoso aproveitou sobra e completou, mas o árbitro anulou com intervenção do VAR, que viu falta de Lima em Tiepo. Na sequência, o goleiro do time catarinense defendeu chute cruzado de Leandro Carvalho.

Aos 44, Renato Kayzer apareceu dentro da área após escanteio cobrado e fez o gol da Chapecoense. No minuto seguinte, porém, Thiago Galhardo recebeu de Felippe Cardoso e bateu no cantinho de Tiepo.

Os dois times voltam a campo no dia 18, pela 15ª rodada. O Ceará enfrenta o São Paulo, às 16h, no Morumbi, enquanto a Chapecoense recebe o Avaí, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó.