Ceará vence Cuiabá e se distancia da zona do rebaixamento

O Ceará conquistou o segundo triunfo consecutivo pela primeira vez nesta edição do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá neste domingo, na Arena Castelão,por 1 a 0. De quebra, aproximou-se do grupo da Libertadores e deixou distância para a zona do rebaixamento. Agora, são 13 pontos para o Grêmio.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 39 pontos, na décima posição. O Cuiabá, por outro lado, também soma 39 e perde grande chance de encostar no G-6.

O jogo começou com ambas as equipes buscando o gol. Jenison criou a primeira oportunidade logo no minuto inicial e assustou o goleiro João Ricardo. Fernando Sobral respondeu para o Ceará, mas as melhores chances foram com Jael, principalmente de cabeça. O atacante foi o homem mais perigoso do time alvinegro.

Voltando a ter boas apresentações, semelhantes com as da temporada passada, Vina começou a mandar no meio de campo do Ceará. Aos 22 minutos, tentou surpreender Walter e jogou rente à trave. Mendoza também tentou, mas a bola insistiu em não entrar na Arena Castelão.

No segundo tempo, o Ceará começou pressionando o Cuiabá e foi recompensado. Após cobrança de escanteio de Vina, Messias cabeceou para o gol. O time visitante sofreu o baque, enquanto a equipe alvinegra continuou em cima e desperdiçou grandes chances com Vina e Erick.

O Cuiabá tentou reagir, mas o Ceará não deu espaço e chegou a poder liquidar a fatura. Após consultar o VAR, Heber Roberto Lopes marcou pênalti de Paulão em Cléber. O próprio atacante foi para a cobrança, mas ficou na defesa do goleiro Walter, que recolocou o time do Mato Grosso no jogo.

Apesar da defesa do seu goleiro, o Cuiabá continuou sendo pressionado pelo Ceará. Aos 41 minutos, Vina deixou Mendoza de frente para Walter. O goleiro, no entanto, fez novo milagre. Após pressionar, o clube cearense foi apenas administrando a vantagem para confirmar a vitória.

O próximo compromisso do Ceará é diante do Athletico nesta quarta-feira, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O Cuiabá só joga no sábado, às 21h, frente ao Corinthians, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada.