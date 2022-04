Chapecoense segura empate com o Vasco na Arena Condá

publicidade

Em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Chapecoense ficaram no empate em 0 a 0 na Arena Condá, em Santa Catarina. A partida foi marcada por gramado encharcado, quedas de iluminação no estádio e poucas oportunidades com a bola rolando. Vivendo momento turbulento com cobranças duras de torcedores, o Vasco pisou na Arena Condá com a missão de reencontrar a paz para trabalhar na Série B do Brasileirão. Do outro lado, a Chapecoense queria aproveitar o momento após a boa vitória sobre o Grêmio, fora de casa, na rodada anterior.

A chuva castigava o gramado da Arena Condá e a partida perdia muito em questões técnicas. Na casa dos oito minutos da primeira etapa, quando a Chape subia pela direita, a iluminação do estádio caiu e a partida foi paralisada pelo árbitro Vinicius Gonçalves Dias. Após a paralisação, as duas equipes começaram a criar um pouco mais no campo de ataque e chegaram com perigo na área adversária. Primeiro o Vasco, com Erick, que bateu cruzado à esquerda da meta de Vagner, e depois Orejuela, para a Chape, que ganhou duas dividias com a zaga cruzmaltina antes de ser parado pelo goleiro Thiago Rodrigues.

Depois disso, um hiato com futebol de péssima qualidade marcou o primeiro tempo devido ao gramado encharcado. Na reta final da primeira parte, Zé Gabriel chegou a levar perigo para o Vasco na entrada da pequena área e Perotti acertou a trave de Thiago Rodrigues em finalização também perto da meta adversária. O placar empatado sem gols persistiu e refletiu bem o que foram os primeiros 45 minutos de confronto em Santa Catarina.

Na volta para o segundo tempo, parecia realmente que não veríamos um bom futebol entre Vasco e Chapecoense. Com muitos erros na armação, mesmo com o gramado em melhores condições, as equipes esbarravam no cansaço com o campo pesado na primeira etapa.

A equipe de Zé Ricardo ganhou um pouco mais de velocidade com as substituições e levou perigo com Vinícius pelo lado direito, sendo uma das principais chances da etapa final.

Sem fortes emoções, o placar zerado se confirmou ao apito final do duelo na Arena Condá. Os 1.935 torcedores presentes viram péssimas apresentações de Chapecoense e Vasco. A equipe catarinense chega aos cinco pontos na Série B, enquanto o Gigante da Colina chegou ao terceiro empate em três jogos e viu a pressão por resultados aumentar.

A Chapecoense volta a campo na próxima terça-feira (26), contra o Novorizontino, às 19h, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. O Vasco, por sua vez, atua no dia seguinte, em São Januário, às 21h30, contra a Ponte Preta.