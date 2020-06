Chelsea anuncia a contratação do atacante Timo Wermer

publicidade

O atacante alemão Timo Werner, do Leipzig, disputara a próxima temporada pelo Chelsea, anunciou nesta quinta-feira o clube inglês, que protagoniza deste modo a primeira grande contratação do mercado de verão europeu.

O jogador de 24 anos "seguirá no clube alemão para o restante da temporada de Bundesliga. Se unirá aos novos companheiros em julho", afirma um comunicado divulgado pelo Chelsea, que não revela o valor da transferência nem a duração do contrato.

Autor de 26 gols no campeonato alemão, o atacante é um dos grandes nomes da atual temporada do Leipzig, que está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões.