Chile anuncia sanções por violência e racismo na Libertadores

O governo chileno anunciou nesta sexta-feira (29) processos sancionatórios contra atos de violência e racismo ocorridos esta semana em jogos disputados em Santiago pela Copa Libertadores. Na quarta-feira no estádio Monumental de Santiago, os torcedores do Colo Colo atacaram com pedaços de pau torcedores do River Plate.

Outros torcedores do clube chileno forçaram a entrada no estádio, provocando depredação e o pânico de outros espectadores que já estavam nas arquibancadas para assistir ao jogo, vencido pelos argentinos por 2 a 1.

As autoridades prestaram atenção especial à agressão sofrida por uma criança torcedora do Flamengo, atingida por um objeto atirado pela torcida da Universidad Católica na quinta-feira. Outros torcedores chilenos foram vistos realizando gestos racistas. Na partida, disputada no estádio San Carlos de Apoquindo da capital chilena, o Flamengo venceu por 3 a 2.

Diante desses atos de violência, as autoridades chilenas "instruíram procedimentos sancionatórios contra os organizadores dos referidos eventos, nos quais estiveram envolvidos os times de futebol da Universidad Católica e Colo-Colo", disse um comunicado oficial. "Para cada um destes eventos esportivos foram apresentadas queixas para identificar e punir os responsáveis por atos ilícitos que tenham afetado a segurança e integridade dos participantes, como aconteceu com o menor ferido", acrescentou a nota.

Esses atos de violência e racismo foram divulgados pelo próprio Flamengo com vídeos postados em suas redes sociais, nas quais pediu medidas severas. Também foram anunciadas sanções pela violência entre torcedores da Universidade Católica e do Colo Colo em uma partida em que se enfrentaram no último final de semana pelo Campeonato Chileno.