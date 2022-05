Chile tenta ação na Fifa para assumir vaga do Equador na Copa do Mundo

publicidade

A Federação de Futebol do Chile (ANFP) enviou na quarta-feira uma denúncia à Comissão de Disciplina da Fifa envolvendo o jogador equatoriano Byron Castillo. Conforme a denúncia, o Chile alega que houve uso de dados falsos, como idade, nacionalidade e identidade, por parte do lateral-direito.

Em nota, a ANFP definiu como “graves” as ações da Federação Equatoriana e pede uma investigação dos fatos. “Existem inúmeras provas de que o jogador nasceu na Colômbia, na cidade de Tumaco, no dia 25 de julho de 1995, e não em 10 de novembro de 1998, na cidade equatoriana de General Villamil Plavas”, diz o texto.

No pedido, Chile exige que a seleção equatoriana perca os pontos dos oito jogos em que o lateral esteve em campo. Pede também que os adversários lesados ganhem os três pontos das partidas. A nova soma levaria a seleção chilena para o Qatar, isso porque Castillo não enfrentou Peru e Colômbia, que ficaram em quinto e sexto nas Eliminatórias, ou seja, as seleções não receberiam pontos. O Chile foi o sétimo, com 19.

“Não se pode aceitar a prática de irregularidades graves e conscientes no cadastro de jogadores, principalmente quando se trata de uma competição mundial . Deve haver fair play dentro e fora do campo”, finaliza a ANFP.

Veja Também