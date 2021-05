China não vai sediar jogos das Eliminatórias Asiáticas para a Copa de 2022

publicidade

Várias partidas do Grupo A das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022, que seriam disputadas na China, foram transferidas para Dubai nesta segunda-feira devido a casos de Covid-19 registrados nas seleções da Síria e das Maldivas, anunciou a Federação Chinesa de Futebol (CFA).

Sete jogos da chave, formada por China, Síria, Maldivas, Filipinas e Guam, foram afetados pela medida. "Levando em consideração as recentes infecções epidêmicas nas seleções de futebol das Maldivas e da Síria, logo as quarentenas estritas devem ser observadas na entrada e por isso essas equipes não podem participar das partidas conforme planejado", informou a CFA.

"De acordo com as recomendações da Confederação Asiática de Futebol (AFC), a federação chinesa concordou que os restantes jogos de qualificação não serão organizados em Suzhou e serão transferidos para o Dubai", acrescentou a entidade. Os confrontos seriam disputados nas próximas duas semanas em uma "bolha" de segurança na cidade chinesa de Suzhou.

De acordo com a agência Titan Sports, as delegações das Maldivas e da Síria já estão nos Emirados Árabes Unidos e não foram autorizadas a viajar para a China. O atacante Ali Ashfaq, da seleção maldiva, anunciou no Twitter que seu teste foi positivo para Covid-19 e que não participaria das próximas partidas.

A China, que venceu o Guam por 7 a 0 nesse domingo, enfrentaria as Maldivas na quinta-feira, enquanto a Síria e as Maldivas se enfrentariam no dia 7 de junho. A seleção chinesa está em segundo lugar no Grupo A, atrás da Síria, e está lutando para manter suas chances de participar de sua segunda Copa do Mundo, após a estreia em 2002.

