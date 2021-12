Chineses encontram formas de contornar a censura no caso Peng Shuai

publicidade

Expressões codificadas, referências a "melancias" ou a um certo "PS": o caso do suposto desaparecimento da tenista Peng Shuai foi censurado na China, mas alguns internautas mostram engenhosidade para contornar a censura nas redes sociais.

Em uma mensagem publicada online no início de novembro, a campeã falou de sua relação complicada com o ex-vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli e denunciou uma relação sexual na qual ela foi forçada a aceitar. O texto ficou no ar por poucos minutos na conta oficial da jogadora de 35 anos na rede social chinesa Weibo, antes de ser apagado pelos censores.

Depois, o assunto foi completamente ignorado pela imprensa chinesa e os censores redobram seus esforços para apagar qualquer alusão ao escândalo nas redes sociais. A maioria dos chineses não está ciente do caso, também porque a maioria dos sites de jornais internacionais está bloqueada na China.

Apesar de tudo isso, a informação circula por mensagens privadas e de boca em boca. Para contornar a censura, os internautas começaram a usar as iniciais 'PS' para se referirem à ex-número 1 do mundo nas duplas. Uma estratégia que a censura descobriu rapidamente.

Daí o surgimento de uma palavra-chave: "#Peng Yuyan é muito bonito", uma referência a Peng Yuyan, um ator taiwanês popular na China. "Bonito" se diz "shuai" em mandarim, então a 'hashtag' se refere a Peng e Shuai, o nome da tenista. Outros usuários da Weibo entraram na página consagrada ao tênis para falar de uma "grande melancia" que protagonizou as manchetes. Em chinês, a expressão "comer melancia" significa um interesse pelas notícias sensacionalistas.

"Mesmo quando durmo, me levanto para comer melancia", escreveu um usuário da Weibo em uma mensagem, que depois foi apagada. Não citava Zhang Gaoli, mas falava de uma "pessoa politicamente sensível".

Na conta da WTA - que organiza o circuito feminino de tênis -, alguns mostram seu "apoio" à instância depois que decidiu anular todos os seus torneios na China, sem mencionar explicitamente Peng Shuai. Os internautas às vezes se refugiam nos lugares mais remotos da rede, como um comentário sobre o caso no site de crítica cinematográfica Douban, o qual faz referência a um filme sul-coreano intitulado 'O primeiro-ministro e eu'...

No entanto, nenhuma dessas estratégias sobreviveu por muito tempo à censura.