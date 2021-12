Ciclista holandesa é induzida a coma artificial após queda em treino

publicidade

A campeã holandesa de ciclismo Amy Pieters foi submetida a uma cirurgia devido a ferimentos na cabeça sofridos em uma queda durante um treino na quinta-feira e foi induzida a um coma artificial, disse sua equipe Team SD Worx, nesta sexta-feira.

"Amy Pieters passou por uma cirurgia na cabeça ontem (quinta-feira). Durante a operação os médicos reduziram a pressão causada pelo acidente. Ela será induzida ao coma artificial por alguns dias", disse a equipe em um comunicado publicada em sua conta no Twitter. "Quando os médicos a acordarem dentro de alguns dias, será possível fazer um diagnóstico de eventuais sequelas", acrescentou a equipe, especificando que a família conseguiu ficar perto da ciclista em um hospital de Alicante (Espanha), para onde ela foi transferida após o acidente.

Ele ocorreu na quinta-feira durante uma sessão de treinos da equipe perto de Calpe, uma cidade costeira ao norte de Alicante, quando vários componentes do grupo caíram no chão. Pieters, de 30 anos, é especialista em provas de resistência em pista, tendo sido três vezes campeã mundial da corrida à americana (2019, 2020 e 2021) juntamente com a sua compatriota Kirsten Wild e campeã europeia de estrada em 2019.