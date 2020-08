Cinco integrantes da delegação do Juventude teriam testado positivo para a Covid-19

publicidade

Cinco integrantes da delegação do Juventude que está em Curitiba para o jogo contra o Paraná, pela Série B, testaram positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo narrador Luís Magno no programa Ganhando o Jogo, da Rádio Guaíba. O clube aguarda o resultado da contraprova para fazer um pronunciamento sobre o caso.

Quatro jogadores e um membro da comissão técnica seriam os infectados. No último sábado, o Juventude enfrentou o CRB, de Alagoas, pela primeira rodada da Série B. Três dias antes, o adversário do clube da Serra havia enfrentado o CSA na final do Estadual, que na terça-feira passada revelou que 18 atletas estavam com a Covid-19. Também na terça-feira, antes do jogo contra o Oeste, 24 jogadores do CRB realizaram testes para detectar o novo coronavírus e nenhum teve resultado positivo.