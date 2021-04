Clubes ingleses deixam a Superliga europeia

publicidade

Se ainda existir, a Superliga europeia não contará com cinco times do chamado "Big Six" da Inglaterra. Após protestos de torcedores e repercussão ruim entre os jogadores e treinadores, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Manchester City oficializaram sua saída do torneio nesta terça-feira. Segundo a BBC, de Londres, o Chelsea também estuda uma retirada e deve oficializar nas próximas horas.

Em comunicados em suas redes sociais, os clubes da Premier League informaram que deram entrada nos procedimentos para se retirarem formalmente do grupo, que pretendia criar uma competição continental paralela à Uefa Champions League.

Até o momento, em caso da confirmação da saída do Chelsea, dos 12 fundadores, restam os clubes da Espanha, Real Madrid, Barcelo e Atlético de Madrid e os italianos Milan, Juventus e Inter de Milão.

