Com dez mil participantes, Maratona Internacional de Porto Alegre movimenta ruas da Capital

A 36ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed, realizada neste domingo, foi vencida pelo paranaense Alisson Peres da Rocha. Ele concluiu os 42,195 quilômetros da corrida no tempo de duas horas e 18 minutos. No ano passado, havia ficado com a segunda colocação da prova. O segundo lugar ficou com o queniano Elijah Chebonei, que encerrou a prova com um minuto de diferença. O estrangeiro já havia vencido em 2017, na sua estreia no circuito da Capital.

Um total de dez mil pessoas participaram da disputa. Deste, cerca de cinco mil atletas estavam na prova principal masculina, que reuniu corredores de diversos estados e países. O evento teve início às 7h, com a largada na frente do Jockey Club, na avenida Diário de Notícias, na zona sul da cidade. Além dos maratonistas que percorreram os 42,195 quilômetros da maratona, evento contou com a competição dos cadeirantes, a maratona feminina, a meia maratona e rústica e a maratoninha que teve largada às 11h. O diretor da programação da maratona, Paulo Silva, afirmou que a competição já está consolidada como evento de ponta no calendário internacional de corridas.

A maratona passou por vias das regiões Sul e Leste da cidade. Mais de 110 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados. Na categoria feminina, a baiana Cristiane Alves Silva ficou com o primeiro lugar. A organização do evento foi do Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), com apoio da prefeitura de Porto Alegre, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Brigada Militar, Polícia do Exército (PE) e Guarda Municipal. A Maratona possibilita o credenciamento de índices para os Jogos Olímpicos do Japão, em 2020.

A 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre contou com o patrocínio da Unimed que colocou à disposição 32 profissionais especializados em emergências, entre médicos e pessoal de enfermagem, além de dez ambulâncias e duas motos, sendo montado um espaço próprio no local para descanso dos competidores. A campanha Esquenta Porto Alegre, organizada pela prefeitura, contou com um ponto de coleta durante a maratonas localizado no Espaço Unimed.

O evento serviu também para a divulgação da campanha contra o trabalho infantil promovida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Kits da iniciativa foram distribuídos e as camisetas usadas pelos atletas ostentavam o símbolo da ação de combate à exploração do trabalho infantil. A EPTC prestou apoio aos competidores em todo percurso com sinalização e desvio de trânsito da cidade.