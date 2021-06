Com direito a golaço, República Tcheca vence Escócia na Eurocopa

publicidade

A República Tcheca venceu a Escócia, por 2 a 0, nesta segunda-feira, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa, disputada em Glasgow, na Escócia. No Hampden Park, os gols tchecos foram marcados pelo atacante Patrick Schick (aos 42 e 52 minutos), sendo que o segundo foi um golaço, um chute do meio de campo que encobriu o goleiro David Marshall, que estava adiantado.

Schick fez o gol de maior distância já registrado na Eurocopa (desde 1980), ao acertar um chute de 51 metros, que o coloca também como principal candidato ao mais bonito desta edição do torneio continental de seleções. A derrota dos anfitriões frustrou os cerca de 10 mil torcedores presentes no estádio da capital escocesa, que foram apoiar a seleção local que não jogava a Eurocopa desde 1998.

Este resultado deixa o tchecos como líderes da chave, com os mesmos três pontos mas com saldo de gols melhor que a Inglaterra (2ª), que no domingo derrotou a Croácia (3ª) por 1 a 0.

A seleção tcheca volta a campo na sexta-feira (13h de Brasília) contra os croatas em Glasgow, enquanto os escoceses vão ao estádio de Wembley em Londres (16h) para encarar a equipe inglesa no mesmo dia.

