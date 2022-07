Com festa em Itaquera, Yuri Alberto é apresentado para torcida do Corinthians

publicidade

O horário de pico atrapalhou e muitos torcedores acabaram chegando atrasados ao treino aberto na noite de sexta-feira, na Neo Química Arena, em Itaquera. Mesmo assim, a festa foi imensa para festejar ao lado do grupo a classificação às quartas de final da Libertadores e ao mesmo tempo ver o atacante Yuri Alberto ser apresentado oficialmente. O centroavante esteve no radar do Inter, mas optou pelo Timão.

Depois de enorme queima de fogos e fumaceiro, o jogador pisou no gramado. Com o hino sendo tocado na Neo Química Arena, Yuri Alberto recebeu a camisa no gramado das mãos do presidente Duílio Monteiro Alves. Vestiu o novo uniforme que defenderá a partir do dia 18 de julho e ainda fez embaixadinhas antes de chutar a bola às arquibancadas. Teve seu nome cantado em coro e aplaudiu os torcedores. O número que o reforço vestirá ainda é uma incógnita, mas deve herdar o 7 de Luan, encostado no grupo e que nem participou das atividades noturnas.

O técnico Vítor Pereira queria presentear os torcedores com um treino aberto e aproveitou a vaga na Libertadores para isso. O clube trocou 40 mil ingressos por alimentos, mas não atingiu o público esperado. Mesmo assim a festa foi bonita com sinalizadores, cantoria e gritos de incentivo. A PM não permitiu entrada de bandeiras e instrumentos musicais no estádio, seguindo regra que já funciona nos jogos em São Paulo.

Herói ao defender dois pênaltis diante do Boca Juniors, o goleiro Cássio também foi bastante ovacionado na Neo Química Arena. Ele completará 600 jogos pelo clube diante do Flamengo, domingo, no estádio. O nome cantado em coro demonstra que o camisa 12 resgatou o prestígio com o corintiano após início de ano conturbado e até ida à delegacia prestar queixa por ameaças de agressão à família - Willian viveu caso semelhante e agora também parece ter dado a volta por cima.

O jogador fez trabalhos ao lado do fisioterapeuta Bruno Mazziotti, anunciado pela manhã como consultor, mas que já foi a campo para auxiliar na pronta recuperação dos lesionados. O meia já movimenta melhor o ombro deslocado e pode abreviar um retorno.

O Corinthians permanecerá com desfalques diante do Flamengo, pois Fagner, Maycon, Renato Augusto e Júnior Moraes nem foram à Neo Química Arena. Diferentemente do jogo em La Bombonera, contudo, Vítor Pereira pode ter atacantes à disposição no domingo com a presença de Adson, livre da covid-19, e Gustavo Mosquito, recuperado de lesão, no treino.

