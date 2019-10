Com gol de Sánchez, Santos vence Bahia em casa e segue confortável no G4

publicidade

Mesmo sem brilhar, o Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Após dois tropeços, contou com um gol do uruguaio Carlos Sánchez para derrotar o Bahia por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada, se mantendo confortável no G4, a zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores de 2020.

O Santos é o terceiro colocado com 55 pontos com oito de vantagem para o quinto Grêmio. E também encerrou o jejum de dois jogos sem gols graças ao seu artilheiro em 2019, Sánchez, que marcou 16 vezes na temporada, sendo que um deles também havia sido contra o Bahia, no primeiro turno, no duelo vencido por 1 a 0 no estádio de Pituaçu. A vitória ampliou a boa fase do time no seu estádio, agora com quatro vitórias consecutivas na Vila Belmiro.

Já o Bahia ampliou o momento ruim ao acumular a terceira derrota consecutiva, ficando mais distante da vaga na Libertadores, se mantendo com 41 pontos, a quatro do G6. O VAR, mais uma vez, foi protagonista na partida, sendo utilizado para anular dois gols na partida, um de cada time, de Eduardo Sasha, para o Santos, e de Juninho, para o Bahia.

Os times voltarão a jogar no domingo, ambos às 19 horas. O Santos vai receber o Botafogo na Vila Belmiro, enquanto o Bahia será visitante diante do Cruzeiro.

O Jogo

O ritmo lento no início do primeiro tempo quase custou caro ao Santos, que precisou contar com uma difícil de Everson para evitar o gol de Gilberto. Mas o susto ficou nisso, pois logo o time conseguiu se impor, especialmente em jogadas pela ponta direita, com Soteldo, que deu trabalho a Douglas Friedrich aos 11. O gol santista, inclusive, poderia ter saído aos 17, numa jogada em que o zagueiro Juninho fez um corte errado após cobrança de escanteio. Mas Eduardo Sasha estava impedido, em irregularidade só percebida após consulta ao VAR e em um decisão demorada, que levou cerca de três minutos.

Embora anulado, o gol indicava o maior volume de jogo do Santos, ainda mais que o Bahia não conseguia encaixar contra-ataques. Porém, o time só criar lances perigosos pela direita, com Soteldo, com outras peças do meio-campo, como Alison, Sánchez e Evandro, tendo atuação irregular. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols. O cenário de domínio da posse de bola pelo Santos, mas sem muita criatividade, se repetia no começo da etapa final, embora o time conseguisse aproveitar erros na saída de jogo do Bahia.

Após erro de Moisés, Marinho roubou a bola e avançou até a grande área, sendo derrubado por Juninho. Aos oito minutos, Sánchez bateu no canto esquerdo, deslocando Douglas e colocando o time em vantagem. Porém, nem o gol fez o Bahia acordar. Dominado, praticamente não deu trabalho a Everson. O Santos, em vantagem, também não acelerou o ritmo. Ainda teve uma oportunidade com Evandro, mas ele não conseguiu ameaçar a meta adversária, mas não buscou matar o jogo.

E isso quase custou caro, pois o Bahia chegou a marcar com Juninho, mas o gol foi anulado por impedimento após consulta ao VAR. Foi um susto, mas que não impediu o triunfo santista.