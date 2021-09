Com golaço de Messi, PSG vence o City em belo jogo na França

publicidade

Num jogo repleto de alternativas e chances lado a lado, o Paris Saint Germain levou a melhor contra o Manchester City e venceu por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O volante Gueye abriu o placar na primeira etapa e o craque argentino Lionel Messi deu números finais ao jogo em um golaço na segunda etapa. O gol contou com assistência do atacante Mbappé, que ajeitou para o camisa 30 finalizar sem chances para o brasileiro Ederson.

Apesar do placar, o time de Pep Guardiola controlou o duelo em diversos momentos, mas parou nas mãos do goleiro italiano Donnarumma e também na falta de pontaria. Ainda na primeira etapa, o meia Bernardo Silva desperdiçou uma oportunidade debaixo das traves.

Com o resultado, o PSG assumiu a liderança do Grupo A, com 4 pontos, seguido por Club Brugge, com 4, City, com 3 e Leipzig, com 0.

