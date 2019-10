Com um a menos, Brasil vence Nova Zelândia e avança às oitavas do Mundial Sub-17

publicidade

A seleção brasileira está classificada com uma rodada de antecedência às oitavas de final do Mundial Sub-17. Nesta terça-feira, mesmo com a expulsão de Yan Couto no primeiro tempo, derrotou a Nova Zelândia por 3 a 0, em partida disputada no Estádio Bezerrão, no Gama, no Distrito Federal. A vitória levou a seleção aos seis pontos e com seis gols de saldo, na liderança do Grupo A e à frente de Angola, que também passou antecipadamente de fase ao bater o Canadá por 2 a 1. Assim, chegou aos seis pontos, mas com apenas dois gols de saldo.

Na rodada final da chave, na sexta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio Olímpico de Goiânia, o Brasil só precisará de um empate para garantir o primeiro lugar do seu grupo. No mesmo horário, Canadá e Nova Zelândia vão duelar no Bezerrão.

Nesta terça, o Brasil teve dificuldade para encontrar espaços na defesa adversária, mas conseguiu abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. No lance, Henri lançou Gabriel Verón na direita, com o palmeirense dando um passe rasteiro para o santista Kaio Jorge, que bateu para as redes, fazendo 1 a 0. Só que a seleção sofreu um revés aos 41, quando Yan foi expulso por um pisão na coxa de Garbett, em decisão tomada pelo árbitro guatemalteco Mario Escobar após consulta ao VAR.

A partir daí, a seleção passou a correr riscos no Bezerrão, sendo dominado pela Nova Zelândia, que criou chances, mas desperdiçou várias, também parando na segura atuação do goleiro Donelli. E o Brasil conseguiu definir a sua vitória no fim. Aos 34, o goleiro Paulsen se enrolou após receber passe da defesa e Talles Magno foi esperto para aproveitar o domínio errado, roubar a bola e empurrá-la para as redes.

O segundo gol trouxe alívio, mas o Brasil marcaria outra vez, após novo vacilo da defesa adversária. Aos 45 minutos, Diego Rosa roubou a bola na intermediária, avançou em velocidade e, quando de frente a frente com o goleiro adversário, bateu para fazer 3 a 0.