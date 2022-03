Comitê Paralímpico Internacional aguarda explicações da China por suposta censura

publicidade

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional (CPI) declarou nesta quinta-feira que aguarda explicações da televisão pública chinesa após uma aparente censura ao seu discurso contra a guerra durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Pequim na última sexta-feira.

A CCTV não respondeu às perguntas do CPI nem prometeu que um incidente semelhante não se repetiria na cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos no domingo, disse Andrew Parsons à AFP.

"Ainda estamos esperando sua posição ou sua explicação", disse ele. "Estamos ansiosos para ouvir o que eles têm a dizer."

No quadro da invasão russa da Ucrânia, Andrew Parsons, no estádio Olímpico de Pequim, o famoso "Ninho de Pássaro", referiu-se ao conflito no seu discurso.

"O século XXI é feito para o diálogo e a diplomacia, não para a guerra e o ódio", declarou em inglês.

"A trégua olímpica pela paz durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos (...) deve ser respeitada e cumprida, não violada", acrescentou.

"Paz!" foi o grito com que encerrou seu discurso na sexta-feira.

Mas durante a transmissão do CCTV, o discurso do presidente do CIP teve uma tradução chinesa muito suave, longe das palavras ditas.

A China, país que mantém laços amistosos com a Rússia, não condenou a invasão da Ucrânia nem pediu que Moscou retirasse suas tropas.

Os Jogos Paralímpicos de Pequim começaram com polêmica sobre a presença de atletas da Rússia e de Belarus, país que está ajudando o exército russo a invadir a Ucrânia.

O CPI os autorizou a participar na quarta-feira a princípio, antes de mudar sua decisão um dia depois para surpresa geral, sob pressão de vários comitês paralímpicos nacionais.

"Não acho que tenha sido uma reviravolta embaraçosa" para nós, estimou Parsons nesta quinta-feira.

"Tomamos uma decisão... e então nossos membros disseram: 'Escutem, não é suficiente, queremos que vocês analisem novamente com base em diferentes elementos'", disse ele.

"Não me arrependo da primeira decisão. E não me arrependo da segunda decisão... no final, tomamos a decisão certa."