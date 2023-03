Conheça o Ferroviário, próximo adversário do Grêmio na Copa do Brasil

publicidade

Após derrotar o Campinense na estreia da Copa do Brasil, o Grêmio seguirá a sua caminhada em busca do hexacampeonato da competição diante do Ferroviário, do Ceará. O confronto vai acontecer na Arena, porém ainda sem data e horário divulgados pela CBF. Quem vencer avança para a terceira fase. O empate leva a decisão para os pênaltis.

O Ferrão, como é carinhosamente conhecido o time cearense, chega para enfrentar o Tricolor após despachar o Resende na primeira fase. Com gols de Alisson e Ciel, o Ferroviário venceu por 2 a 1, em partida disputada no Rio de Janeiro. Sob o comando do técnico Paulinho Kobayashi, a equipe ainda disputa duas competições nesta temporada: a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense.

Na Copa do Nordeste, depois de passar nos pênaltis nas duas fases preliminares, o Ferrão caiu no Grupo A e está na quinta colocação, com sete pontos em cinco partidas. São quatro empates e apenas uma vitória — nenhuma derrota. Já no Campeonato Cearense, o clube recém conseguiu garantir vaga nas semifinais. Após ficar na terceira colocação do Grupo B, o Ferroviário encarou o Maracanã nas quartas de final e venceu os dois confrontos: 2 a 0, em casa, e 3 a 1, fora de casa. O Fortaleza será o adversário da próxima fase. Ao longo do torneio, foram disputados sete jogos, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

O principal destaque do Ferroviário é o goleador do time: Ciel, 40 anos. O centroavante disputou 15 jogos e marcou nove gols em 2023. Na temporada passada, ele atuou na Série B pelo Tombense, enfrentando o Grêmio em duas oportunidades. Os gaúchos venceram por 3 a 0, na Arena, e empataram por 2 a 2, em Muriaé-MG.

A escalação do Ferroviário diante do Resende teve: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Vinicius Paulista e Felipe Guedes; Deysinho, Erick Pulga e Ciel.

Números do Ferroviário em 2023:

15 jogos

6 vitórias

7 empates

2 derrotas

24 gols marcados

13 gols sofridos

55,5% de aproveitamento

