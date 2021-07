Conmebol adia para agosto jogo de volta entre Fluminense e Cerro Porteño

publicidade

A partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América entre Fluminense e Cerro Porteño, que estava programada para terça-feira 20 de julho no Maracanã, foi adiada para 4 de agosto, anunciou a Conmebol. A entidade esportiva considerou pertinente alterar a data do jogo devido ao luto do técnico do Cerro, Francisco "Chiqui" Arce, pela morte de seu filho Alejandro Javier, de 20 anos, em um acidente de trânsito no domingo.

"A Direção de Competições de Clubes informa que a partida Fluminense vs. Cerro Porteño, correspondente às oitavas de final (volta), foi adiada", afirma um comunicado da Conmebol.

"O motivo obedece ao lamentável falecimento de Alexandro Javier Arce, filho de Francisco 'Chiqui' Arce, técnico do Clube Cerro Porteño. Atendendo ao penoso acontecimento e pela sensibilidade do momento, a Conmebol decidiu adiar o encontro esportivo", completa a nota.

A partida de ida, disputa em Assunção no dia 13 de julho, terminou com vitória de 2 a 0 do Fluminense.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alexandro Arce, hijo del entrenador Francisco Arce. Nuestros más sentidos pésames a la familia. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 18, 2021

