Conmebol escolhe o Maracanã como estádio da final da Libertadores 2020

publicidade

A Conmebol confirmou nesta quinta-feira que o Maracanã será o estádio da final única da Libertadores 2020. A escolha ocorreu durante reunião do Conselho da instituição, formado pelos presidentes de federações nacionais na sede da entidade em Luque, no Paraguai. Os dois melhores clubes do continente irão se enfrentar no Rio de Janeiro no dia 21 de novembro de 2020.

A decisão da Copa Sul-Americana será no estádio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, na Argentina. O estádio construído para a Copa do Mundo de 1978 serve para dois clubes o Belgrano e o Talleres. A decisão do torneio foi marcada para o dia 7 de novembro do ano que vem.

O Conselho da Conmbebol selecionou os estádios a partir de uma lista de 12, que se ofereceram para sediar as finais do próximo ano. Arena do Grêmio, Beira-Rio, Itaquerão, Mineirão e Morumbi estavam entre os concorrentes.

“As finais únicas foram uma alavanca para a Libertadores e para a América do Sul, aumentando a projeção e o alcance internacional do nosso futebol. O Rio de Janeiro e Córdoba serão, sem dúvida, os melhores anfitriões para sediar a grande família do futebol sul-americano e tornar esses dois encontros dois eventos inesquecíveis do futebol mundial”, afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez.

Por decisión del Consejo de la CONMEBOL, fueron seleccionadas las ciudades de Río de Janeiro y Córdoba, como ciudades sedes para las Finales Únicas de 2020.



Final Única @Libertadores 2020:

🏟️ Maracanã 🇧🇷



Final Única @Sudamericana 2020:

🏟️ Estadio Mario Kempes 🇦🇷 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 17, 2019

A final de 2019 está marcada para o dia 23 de novembro, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. O Grêmio enfrenta o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Maracanã, por uma vitória ou empate por mais de dois gols. Um novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

O adversário do clube brasileiro que avançar será Boca Juniors ou River Plate. No Monumental de Núñez, o River venceu por 2 a 0. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30min, na Bombonera.