Conmebol orienta torcedores a retirarem ingressos de Brasil x Paraguai com antecedência

Por conta da possibilidade de lotação da Arena do Grêmio, que nesta quinta-feira receberá o jogo entre Brasil e Paraguai, o Comitê Organizador da Conmebol, responsável pela Copa América, emitiu uma nota nesta quarta orientando os torcedores a buscarem seus ingressos com antecedência. De acordo com a entidade, mais de 14 mil bilhetes ainda não foram retirados para a partida, agendada para as 21h30min, em Porto Alegre.

Para facilitar o resgate dos ingressos, o Comitê ampliou o horário de funcionamento do Centro de Distribuição de Ingressos do Shopping DC Navegantes, hoje e amanhã, dia do jogo, das 9h até às 22h. Os torcedores que desejam assistir ao jogo poderão comprar e fazer a retirada dos bilhetes que restam.

Além dessa iniciativa, a organização da Copa América abriu a bilheteria Sul da Arena até as 18h desta quarta. Amanhã, o local estará aberto das 9h até o término da partida somente para a retirada dos ingressos. Dessa forma, a venda não será permitida no estádio gremista.