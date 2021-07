Conmebol suspende árbitros da Libertadores por mau uso do VAR

publicidade

Um árbitro principal e vários assistentes dos jogos Boca Juniors-Atlético-MG e Cerro Porteño-Fluminense disputados na terça-feira pela Copa Libertadores foram suspensos "indefinidamente" por "erros graves" em decisões derivadas da consulta ao VAR, informou nesta quarta-feira a Conmebol.

No duelo entre Boca e Atlético pelo jogo de ida das oitavas de final que foi disputado no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, a medida coube ao árbitro central Andrés Rojas e ao árbitro do VAR Derlis López, ambos colombianos, em uma jogada que terminou em gol do time da casa mas o lance foi anulado por suposta falta cometida contra um defensor do time brasileiro.

Em princípio, Rojas marcou o gol, mas por insistência dos jogadores do Atlético houve consulta ao VAR. Cercado por jogadores dos dois times, e após vários minutos, o árbitro invalidou sua decisão original sem que a falta fosse visualizada. A partida terminou em 0 a 0 e o duelo será definido na próxima terça-feira no Brasil. Esses árbitros "incorreram em graves erros" no lance do gol que Diego González havia marcado aos 34 minutos, e que acabou sendo anulado por suposta falta do meia Norberto Briasco.

Com argumentos semelhantes, os juízes do VAR César Deischier e Eduardo Gamboa, ambos chilenos, e o auxiliar 2, o argentino Julio Fernández, também foram punidos por prazo indeterminado. Aos 42 minutos, um gol de Cerro Porteño foi anulado por impedimento. A determinação foi feita após consultar os árbitros de vídeo que, depois de verificarem a jogada em vários ângulos, não levaram em consideração a imagem de um lateral do Fluminense que habilitava o autor do gol, o argentino Mauro Boselli, por larga margem. O time brasileiro venceu por 2 a 0, conseguindo assim uma boa vantagem para o jogo de volta na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro.

