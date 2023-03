Copa RS de Futebol Amador consagra seus campeões

publicidade

As finais da primeira edição da Copa RS de Futebol Amador foram disputadas neste domingo. A equipe Ouro Verde/Santo Alfredo, de Porto Alegre, conquistou o título na Categoria Veterano. Na Categoria Livre, o Farroupilha, de Rolante, sagrou-se campeão. As partidas foram realizadas no Estádio Boca do Lobo, do Esporte Clube Pelotas, em Pelotas.

Pela Categoria Veterano (atletas acima de 40 anos), o Ouro Verde/Santo Alfredo venceu o Caponense, de Capão da Canoa, por 4 a 1. Pela Categoria Livre (atletas acima de 18 anos), o Farroupilha bateu o Boca Juniors, do Alegrete, por 4 a 0.

Iniciada em outubro de 2022, a competição reuniu mais de 5 mil jogadores e 147 times, envolvendo todas as regiões do Estado em mais de 200 jogos.