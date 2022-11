Argentina vence Polônia e garante vaga para enfrentar a Austrália nas oitavas da Copa do Mundo

publicidade

Nesta quarta-feira, a Argentina venceu com autoridade a Polônia por 2 a 0, no estádio 974, em Doha, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Os gols da partida foram marcados por Mac Allister e Julián Álvarez — Messi ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo.

Com o resultado, os hermanos terminaram na liderança do Grupo C, com seis pontos, e vão enfrentar enfrentar a Austrália no mata-amata. Já a Polônia conseguiu garantir a vice-liderança, com quatro pontos, e vai encarar a França na próxima fase.

Szczesny segura ataque argentino

Em busca da vitória para garantir classificação, a Argentina começou dominante. Aos 6, Messi finalizou de direita para defesa tranquila de Szczesny. Quatro minutos depois, o camisa 10 fez ótima jogada individual, invadiu a área e finalizou de esquerda para ótima defesa do goleiro polonês.

A Polônia, por sua vez, tentava explorar os contragolpes e a qualidade de Lewandowski, mas sem sucesso. Os hermanos seguiram na pressão e quase abriram o placar aos 28 minutos. Após jogada pela direita, Julián Álvarez teve o chute travado. Na sobra, Acuña finalizou forte e a bola passou raspando a trave esquerda de Szczesny.

Aos 32, Di María quase marcou um gol olímpico. O camisa 11 cobrou escanteio direto para o gol, mas o goleiro polonês colocou pela linha de fundo. Três minutos depois, Szczesny voltou a brilhar. Julián Álvarez recebeu em profundidade, invadiu a área e finalizou para mais uma defesaça do goleiro da Polônia. Na sequência do lance, Szczesny se chocou com Messi dentro da área, e o árbitro, após revisão no VAR, assinalou pênalti.

Aos 38, Messi foi para a cobrança do pênalti, mas parou em Szczesny. O camisa 10 hermano cobrou forte no canto esquerdo e o goleiro polonês, de mão trocada, espalmou pela linha de fundo. Quatro minutos depois, o nome do primeiro voltou a aparecer. Álvarez finalizou, o goleiro espalmou e Rodrigo de Paul completou de cabeça para mais uma intervenção de Szczesny.

Água mole em pedra dura...

Depois de tanto tentar na primeira etapa, a Argentina abriu o placar na primeira finalização no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Molina recebeu pela ponta direita e cruzou rasteiro para Mac Allister. O camisa 20 finalizou de primeira e acertou o canto direito de Szczesny, 0 a 1.

A Polônia respondeu em seguida e quase empatou. Aos 4, Glik desviou de cabeça na primeira trave, e bola passou rente à trave direita de Martínez, que só acompanhou. A primeira e única grande chance dos europeus em todo o jogo.

A seleção argentina seguiu dominando e quase aumentou aos 15 minutos. Mac Allister completou cruzamento da esquerda e o golerio polonês fez a defesa. Sete minutos depois, porém, não teve jeito. Julián Álvarez recebeu de Enzo Fernández, girou sobre o marcador e finalizou forte no ângulo esquerdo de Szczesny, 0 a 2.

Aos 27, Julián Álvarez teve a chance de marcar mais um. O camisa 9 recebeu em velocidade, invadiu a área, mas pecou na hora da finalização. A bola foi na rede, mas pelo lado de fora. Dez minutos depois, Lautaro Martínez ganhou um presentão da defesa polonesa, invadiu a área, mas perdeu o gol. A bola passou ao lado da trave direita de Szczesny.