Brasil e França são os favoritos na Copa do Mundo, diz Messi

A seleção da Argentina está em um bom momento para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas os favoritos ao título são Brasil e França, disse nesta sexta-feiraL ionel Messi.

"Brasil e França são os dois grandes candidatos, os que chegam melhor. A França tem jogadores impressionantes, as ideias muito claras, e o Brasil um pouco do mesmo", disse Messi em uma entrevista com a DirecTV Sports. O maior artilheiro da história da seleção argentina, com 90 gols, mencionou também a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha.

"Com a Argentina é um momento em que estamos bem. As pessoas estão empolgadas, subindo pelas paredes, pensam que já voltamos com a Copa, mas não é tão fácil. Temos que lutar muito", advertiu.

Messi, de 35 anos, disse que "como seleção e como grupo, estamos com vontade, para lutar, para jogar contra qualquer um".

"No primeiro jogo (contra a Arábia Saudita, em 22 de novembro), os primeiros 15 minutos serão de tensão. Mas depois nos soltamos", explicou o craque sobre o Grupo C, que também tem México e Polônia.

Sobre a sequência de 35 jogos de invencibilidade da 'Albiceleste', disse que "isso é muito bom, mas no final é uma estatística".

Quanto ao anúncio de que esta será sua última Copa (o quinto), afirmou: "Acho que é o normal pela idade. Neste Mundial estou com 35 anos. É preciso ser realista. Depois veremos a nível de carreira. Penso dia a dia, como vou me sentindo". "Estou muito melhor fisicamente do que no ano passado, que tive problemas na parte física, no futebol, a covid", disse.