Brasil vence Suíça e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Foi com emoção, foi na insistência. Foi dessa forma que o Brasil derrotou a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio 974, em Doha. Após encontrar dificuldades, principalmente no primeiro tempo, a Seleção Brasileira contou com Casemiro, o elemento surpresa dentro da área, para furar o ferrolho suíço no final e conquistar a segunda vitória na Copa do Mundo.

Com o resultado, o Brasil segue na liderança do Grupo G, com seis pontos, e está garantido nas oitavas de final. Já a Suíça está na vice-liderança, com três pontos, e precisa vencer a última partida para seguir na Copa do Catar.

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), para enfrentar Camarões. Já a seleção suíça encara a Sérvia, no mesmo dia e horário.

Ferrolho suíço segura o Brasil

Com mais qualidade técnica, o Brasil começou a partida no campo de ataque. Porém, mesmo com mais posse de bola, tinha dificuldades contra a defesa bem postada da Suíça. Os europeus, por sua vez, tentavam explorar os contragolpes e os erros da Seleção Brasileira.

Na primeira chegada mais perigosa, aos 12, Richarlison recebeu em profundidade pelo lado direito e cruzou para Vinicius Júnior. Antes da bola chegar no camisa 20, a zaga da Suíça cortou.

Na única chance de gol, o Brasil quase abriu o placar aos 26 minutos. Raphinha recebeu pela direita e cruzou na medida para Vinicius Júnior, que completou de perna direita para grande defesa de Sommer. Quatro minutos depois, Raphinha tabelou com Casemiro e soltou a bomba da entrada da grande área. O goleiro suíço segurou a bola firme.

A partir desse momento, o jogo se resumiu às intermediárias, com as duas equipes errando o penúltimo passe, e não criando mais chances claras de gol. A bola aérea foi outro artifício utilizado, mas sem sucesso.

Gol anulado e Casemiro resolve

A primeira chance do Brasil na etapa final aconteceu aos 11 minutos. Vinicius Júnior recebeu pela esquerda e cruzou para Richarlison. O camisa 9 se esticou todo, mas não conseguiu completar para o fundo das redes.

Aos 18, a Seleção Brasileira teve um gol anulado. Vinicius Júnior recebeu em profundidade, invadiu a área e deslocou Sommer para fazer 1 a 0. Porém, após revisão do VAR, o árbitro assinalou o impedimento de Richarlison no início da jogada.

Para tentar mudar o jogo, Tite promoveu duas mudanças no ataque: as entradas de Antony e Gabriel Jesus nos lugares de Raphinha e Richarlison, respectivamente.

De tanto insistir, a Seleção Brasileira abriu o placar aos 37 minutos. Casemiro tabelou com Rodrygo e soltou a bomba de dentro da área. A bola foi no canto esquerdo de Sommer, que não se mexeu. Um belo gol do volante brasileiro e 1 a 0 no placar.

Com a vantagem no marcador, a Seleção Brasileiro quase fez o segundo gol aos 41. Rodrygo, que entrou bem na partida, recebeu dentro da área e finalizou por cima do gol de Sommer.

O Brasil agora precisa de apenas um empate contra Camarões para garantir o primeiro lugar do grupo. Com isso, enfrentará o segundo colocado do Grupo H na próxima fase. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul estão na chave.

Foto: Jawal Samad / AFP

Copa do Mundo 2022 - 2ª rodada do Grupo G

Brasil 1

Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Alex Telles); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães) e Lucas Paquetá (Rodrygo); Raphinha (Antony), Vinicius Júnior e Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Tite

Suíça 0

Sommer; Widmer (Frei), Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Rieder, Sow (Aebischer) e Rubén Vargas (Fernandes); Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakin

Gol: Casemiro, aos 37 minutos do segundo tempo (B)

Cartões amarelos: Fred (B); Rieder (S);

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador-Fifa)

Assistentes: David Moran (El Salvador-Fifa) e Zachari Zeegelaar (Suriname-Fifa)

VAR: Drew Fischer (Canadá-Fifa)

Data e hora: 28/11, segunda-feira, às 13h

Local: Estádio 974, em Doha (QAT)