Confira datas e horários de cada grupo da Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro, quando a seleção do Catar entrará em campo para encarar o Equador no estádio Al Bayt. Para a Seleção Brasileira, a busca pelo hexa será iniciada quatro dias depois contra a Sérvia. Colocada no grupo G, a equipe de Tite fará sua estreia em Lusail e chegará aos Emirados Árabes cercada de expectativa.

Confira o calendário de cada grupo do Mundial de 2022