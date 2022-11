Copa do Mundo: confira os jogos deste domingo, dia 27

publicidade

O oitavo dia de Copa do Mundo tem o drama alemão em campo a partir das 16h deste domingo. O time comandado por Hans-Dieter Flick tem a obrigação de vencer a Espanha para se recuperar da derrota para o Japão na estreia e evitar o vexame de ser eliminado na fase de grupos pelo segundo mundial seguido.

Copa do Mundo: acompanhe Espanha x Alemanha em tempo real

Leroy Sané pode ser a principal novidade da Alemanha — no mais, a equipe deve ser a mesma da primeira rodada. Com incômodo no joelho direito, o atacante do Bayern de Munique ficou de fora da partida contra os asiáticos, mas voltou a treinar na sexta-feira e tem chances de aparecer em campo contra a Espanha.

A Fúria, por sua vez, pode garantir classificação para as oitavas de final em caso de vitória contra a Alemanha. Na estreia, os comandados de Luis Enrique aplicaram 7 a 0 na Costa Rica, a maior goleada da competição até o momento.

Às 7h, no primeiro jogo do dia, o Japão, que venceu os alemães na estreia, enfrentam a seleção mais fraca do Grupo E, a Costa Rica. Em caso de vitória, os asiáticos estarão garantidos na próxima fase da Copa do Catar.

Logo depois, às 10h, Bélgica e Marrocos se enfrentam pelo Grupo F. Na estreia, os belgas venceram Canadá por 1 a 0. Em caso de nova vitória, a equipe de Kevin de Bruyne estará garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo, buscando superar o feito na Rússia, em 2018, quando conquistaram a terceira colocação. Já o Marrocos empatou com a Croácia por 0 a 0 na primeira rodada e uma vitória pode deixar a seleção africana sonhando com a classificação.

Na outra partida do Grupo F, às 13h, a Croácia, atual vice-campeã do mundo, encara o Canadá. Após empatar sem gols na estreia, os croatas buscam conquistar a primeira vitória no Mundial do Catar e, consequentemente, chegar aos quatro pontos. Já a seleção canadense, que apresentou um bom futebol mesmo com a derrota na primeira rodada, tentam vencer para seguir brigando por uma vaga nas oitavas de final.

