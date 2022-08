Copa do Mundo do Catar começará um dia antes do previsto

publicidade

A partida de abertura da Copa do Mundo do Catar-2022, entre Catar e Equador, será antecipada em um dia, para 20 de novembro, informaram à AFP fontes próximas à organização do torneio. A Fifa e a organização catari aceitaram a mudança. De acordo com a tabela original da competição, o jogo Senegal x Holanda seria o primeiro disputado na competição em 21 de novembro, seguido pela partida oficial de abertura entre o time da casa e a seleção sul-americana.

A decisão ainda deve ser referenda pelo comitê do Conselho da Fifa antes do início da contagem regressiva de 100 dias para o início da Copa do Mundo. A medida permitirá a manutenção da tradição de ter o país sede na primeira partida da competição. Procurada pela AFP, a Fifa e a organização do Mundial não responderam sobre o assunto.

"Houve conversas e um acordo entre os respectivos países e um pedido da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol)", disse à AFP uma das fontes, sob anonimato, já que nenhuma decisão oficial foi anunciada. "Queríamos seguir a tradição na qual o atual campeão ou o país anfitrião participa no jogo de abertura", acrescentou a fonte.

Senegal e Holanda deveriam disputar a primeira antes do jogo de abertura oficial entre Catar e Equador. Para os torcedores que têm ingressos para a partida de 21 de novembro, "qualquer problema será administrado de forma que o impacto seja mínimo", disse à AFP outra fonte próxima ao torneio.

Com a mudança, Senegal-Holanda mudaria das 13h locais (7h de Brasília) para as 19h locais (13h de Brasília). "É um horário melhor para as duas equipes, para a transmissão pela televisão e para outros setores", explica a fonte.

O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a receber um dos maiores eventos esportivos do mundo. A competição foi adiada do verão para o inverno (hemisfério norte) de 2022 devido às temperaturas elevadas no emirado do Golfo Pérsico.