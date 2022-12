Copa na Copa: Marrocos faz história e agora encara a França na semifinal

publicidade

O Marrocos segue fazendo história na Copa do Mundo. Depois de deixar para trás a Bélgica na fase de grupos e despachar a Espanha nas oitavas, agora os marroquinos bateram Portugal por 1 a 0 e estão nas semifinais do Mundial no Catar. Do outro lado, porém, um adversário para lá de complicado: a França, que venceu a Inglaterra por 2 a 1 e segue na briga pelo tricampeonato. No episódio do Copa na Copa, Carlos Corrêa e João Paulo Fontoura analisam as duas partidas do final de semana e as chances de uma nova surpresa na semifinal.

