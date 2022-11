Cristiano Ronaldo não participa de treino coletivo de Portugal

publicidade

O astro Cristiano Ronaldo não participou do treino coletivo de Portugal nesta quarta-feira, dois dias antes da partida contra a Coreia do Sul, na sexta-feira, pela Copa do Mundo, limitando-se a "trabalhos pontuais de recuperação", disse fonte próxima à Federação Portuguesa (FPF).

Dois dias depois da vitória sobre o Uruguai (2 a 0) que classificou os portugueses para as oitavas de final, CR7 (de 37 anos) não participou do treino e Gonçalo Ramos ocupou sua posição entre os prováveis titulares. Se ele não estiver disponível contra os sul-coreanos, André Silva (do RB Leipzig) ou Rafael Leão (do Milan) poderão fazer parte do time titular.

Apesar dos desentendimentos com o Manchester United, que rescindiu seu contrato após uma entrevista explosiva, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro começou bem a Copa do Mundo, convertendo um pênalti contra Gana na estreia (3 a 2).

Com esse gol, ele se tornou o primeiro jogador a marcar pelo menos um tento em cinco Copas do Mundo diferentes.

Sua ausência nesta quarta-feira nos treinos ocorre no momento em que as especulações sobre seu futuro aumentam. O jornal espanhol Marca falou em uma oferta irrecusável do time saudita Al Nassr, de Riad.