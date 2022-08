Fifa anuncia venda de 2,45 milhões de ingressos para Copa do Catar antes da última fase

publicidade

O número de ingressos vendidos para as partidas da Copa do Mundo do Catar chegou a 2,45 milhões antes da fase final de vendas prevista para o grande evento que acontecerá entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, anunciou a Fifa nesta quinta-feira.

Durante uma nova fase de vendas organizada de 5 de julho a 16 de agosto, aplicando o princípio "primeiro a chegar, primeiro a ser servido", foram vendidos 520.532 ingressos adicionais, informou a entidade que organiza o maior evento do futebol mundial a nível de seleções.

Torcedores do Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, México, Emirados Árabes Unidos, França, Argentina, Brasil e Alemanha lideram o ranking de vendas de ingressos por país de residência, acrescentou a Fifa.

Para os jogos da fase de grupos, a federação internacional especifica que os duelos "de maior sucesso" foram Camarões x Brasil (Grupo G), Brasil x Sérvia (Grupo G), Portugal x Uruguai (Grupo H), Costa Rica x Alemanha (grupo E) e Austrália x Dinamarca (grupo D).

Em junho, os organizadores informaram uma "demanda recorde" por ingressos, com um total vendido na época de 1,2 milhão. No início de julho, a Fifa mencionou 1,8 milhão de ingressos vendidos.

Há um total de 3.010.679 ingressos disponíveis para a Copa do Mundo no Catar. O valor de 2,45 milhões corresponde a ingressos vendidos para todas as categorias (público em geral, membros da Fifa, federações, hotéis etc.).

Mais de um milhão de visitantes são esperados no Catar, país de 2,8 milhões de habitantes, que sediará a primeira Copa do Mundo da história em um país árabe.

Uma fase final de venda, chamada de "último minuto", está agendada à medida que o torneio se aproxima, segundo a Fifa. O órgão anunciará a data de início desta última fase no final de setembro, que também funcionará sob o princípio de "primeiro a chegar, primeiro a ser atendido" e durará até o final da competição em 18 de dezembro.