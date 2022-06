Fifa permite 26 convocados por seleção na Copa do Mundo do Catar

publicidade

A Fifa elevou para 26 o número máximo de jogadores por seleção na Copa do Mundo de 2022, em vez das tradicionais listas de 23 nomes. O anúncio foi feito pela entidade nesta quinta-feira, que estendeu a medida de "flexibilidade" introduzida durante a pandemia de Covid-19.

A Fifa explicou a sua decisão pela "necessidade de manter uma flexibilidade adicional devido à excepcionalidade das datas do Mundial de 2022 no calendário internacional, assim como aos efeitos da pandemia nas equipes antes e durante as competições". A Uefa já havia adotado uma medida semelhante no ano passado antes da Eurocopa diante do risco de contágio por Covid-19 e quarentenas que ameaçavam reduzir os elencos.

As seleções europeias, no entanto, não haviam se mostrado totalmente de acordo com a medida, pois embora ofereça um maior número de opções aos treinadores, gera problemas na gestão dos grupos e nos egos dos jogadores menos utilizados. O técnico espanhol Luis Enrique, por exemplo, se contentou em convocar 24 jogadores para a Eurocopa.

Segundo o comunicado da Fifa, 15 jogadores serão permitidos ficarem no banco de reservas durante as partidas da Copa do Mundo.