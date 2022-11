Kimpembe, da França, é cortado da Copa do Mundo por lesão

publicidade

A atual campeã França tem mais uma baixa para a Copa do Mundo do Catar: Presnel Kimpembe. O zagueiro está fora do Mundial deste ano depois de não se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles direito. Para o seu lugar, o técnico Didier Deschamps convocou Axel Disasi, do Mônaco.

Além da troca, Deschamps aproveitou para incluir mais um nome à sua lista, já que havia chamado apenas 25 jogadores inicialmente. Marcus Thuram, atacante de 25 anos do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, foi o escolhido.

O corte de Kimpembe foi decidido após reunião com a comissão técnica no CT de Clairefontaine, onde o grupo começou a se apresentar à seleção nesta manhã. O próprio zagueiro manifestou-se, afirmando não poder "garantir um rendimento de 200%" no Mundial.

Kimpembe, de 27 anos, foi reserva na Copa do Mundo de 2018, mas chegaria no Catar como provável titular de Didier Deschamps. Além do zagueiro do PSG, a seleção francesa chega ao Mundial com outros desfalques de peso. São eles os meias Kanté, do Chelsea (ING) e Paul Pogba, da Juventus (ITA) e o goleiro Mike Maignan, do Milan (ITA).

Confira a convocação da França

Goleiros

Lloris (Tottenham); Areola (West Ham) e Mandanda (Rennes).

Defensores

Pavard (Bayern de Munique), Kounde (Barcelona); Lucas Hernández (Bayern de Munique), Varane (Manchester United), Saliba (Arsenal), Theo Hernández (Milan), Upamecano (Bayern de Munique), Konate (Liverpool) e Axel Disasi (Mônaco)

Meias

Tchouameni (Real Madrid); Fofana (Monaco); Camavinga (Real Madrid); Rabiot (Juventus); Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha).

Atacantes

Mbappé (PSG); Benzema (Real Madrid); Griezmann (Atlético de Madrid); Dembélé (Barcelona); Coman (Bayern de Munique); Giroud (Milan) e Nkunku (RB Leipzig) eMarcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).