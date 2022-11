Messi brilha, e Argentina vence México para seguir viva na Copa do Mundo

publicidade

Brilhou a estrela de Lionel Messi no Catar. Com um gol e uma assistência do camisa 10, a Argentina derrotou o México por 2 a 0, neste sábado, no estádio Lusual — Enzo Fernández marcou o segundo gol, uma pintura. Apontados como um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, os hermanos não fizeram um bom primeiro tempo, mas melhoraram na etapa final e conquistaram a primeira vitória no Mundial, após serem derrotados pela Arábia Saudita na estreia.

Com o resultado, a Argentina assumiu a vice-liderança do Grupo C, com três pontos, e precisa de uma vitória na última rodada para garantir classificação às oitavas de final. Já o México está na lanterna, com um ponto, e precisa vencer a última partida, além de contar com resultado paralelo, para seguir na Copa do Catar.

A seleção argentina volta a campo na quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), para enfrentar a Polônia. Já a seleção mexicana encara a Arábia Saudita, no mesmo dia e horário.

Muito truncado e pouca emoção

A primeira chegada de mais perigo foi do México. Aos 9, Guardado cobrou falta da esquerda, Montes desviou na primeira trave, mas Héctor Herrera não conseguiu completar para o fundo das redes.

Com dificuldade para chegar com a bola no chão, a Argentina assustou somente aos 33 minutos. Em falta da direita, Messi cobrou direto no gol e Ochoa precisou tirar de soco. Na sequência, a arbitragem marcou falta no goleiro mexicano.

O último lance de perigo na etapa inicial foi aos 44 minutos. Em falta frontal da entrada da grande área, Vega cobrou com o pé direito no ângulo direito de Martínez, que voou e ficou com a bola sem dar rebote. Um lance plasticamente muito bonito.

O craque resolve

Após um primeiro tempo abaixo, a Argentina voltou melhor do intervalo. Aos 5 minutos, Messi teve a chance de se consagrar. O camisa 10 foi derrubado na entrada da grande área. Porém, na cobrança de falta, ele bateu mal, por cima da meta de Ochoa. O México, por sua vez, se fechou mais ainda e buscava explorar os contragolpes.

Com mais presença no ataque, Messi desafogou a seleção argentina. Aos 18, o camisa 10 recebeu livre na entrada da grande área e finalizou forte, no canto esquerdo de Ochoa, 1 a 0. O gol do alívio!

Mesmo com a vantagem no placar, os sul-americanos quase aumentaram aos 15. Em boa trama pelo lado esquerdo, Acuña cruzou e Molina, que tinha acabado de entrar, finalizou muito mal de perna direita. A bola passou por cima da meta do goleiro mexicano.

Com as trocas feitas por Gerardo Martino e atrás do placar, os mexicanos foram à frente e deixaram espaços na defesa. Em um desses contragolpes, a Argentina conseguiu um escanteio aos 41. Na cobrança do córner, Messi encontrou Enzo Fernández. O camisa 24 recebeu na entrada da área, driblou o marcador e finalizou no ângulo esquerdo, sem chances para Ochoa, 2 a 0.

A pintura de Fernández liquidou com a partida e confirmou a primeira vitória dos hermanos no Catar. Após ser derrotada na estreia, a seleção argentina se recuperou e segue viva na busca pelo tricampeonato mundial.

Copa do Mundo do Catar - 2ª rodada do Grupo C

Argentina 2

Emiliano Martínez; Montiel (Molina), Lisandro Martínez, Otamendi e Acuña; Guido Rodríguez (Enzo Fernández), Rodrigo de Paul, Mac Allister (Palacios) e Di María; Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

México 0

Ochoa; Kevin Álvarez (Raúl Jiménez), Néstor Araújo, Montes, Héctor Moreno e Gallardo; Luis Chávez, Héctor Herrera e Guardado (Gutiérrez); Vega (Antuna) e Lozano (Alvarado). Técnico: Gerardo Martino.

Gols: Lionel Messi, aos 18 minutos do segundo tempo (A), e Enzo Fernández, aos 41 minutos do segundo tempo (A)

Cartões amarelos: Montiel (A); Néston Araújo, Héctor Herrera, Gutiérrez e Alvarado (M);

Árbitro: Daniel Orsato (Itália-Fifa)

Assistentes: Ciro Carbone (Itália-Fifa) e Alessandro Giallatini (Itália-Fifa)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália-Fifa)

Data e hora: 26/11, sábado, às 16h

Local: Estádio Lusail, no Catar